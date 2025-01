Le Niger ferme ses portes aux étrangers sans titres et documents de voyage ou de séjour Rédigé par leral.net le Mercredi 15 Janvier 2025 à 16:01 | | 0 commentaire(s)|

Au Niger, le général Tiani a corsé les conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans le pays. Désormais, tout non nigérien doit avoir des titres et documents de voyage ou de séjour avant de franchir la frontière.



Cette décision est contenue dans une ordonnance publiée le lundi 13 janvier 2025 par le secrétariat général de la présidence nigérienne.



Tout contrevenant « peut se voir appliquer les mesures administratives d’expulsion, de refoulement, de rétention administrative, de rapatriement ou de reconduite à la frontière ».



Des sanctions pénales allant de 2 à 5 ans de prison



L’étranger qui, au mépris d’une mesure d’expulsion ou de refoulement, n’aurait pas quitté le Niger dans les délais qui lui sont impartis, ou est entré ou a tenté d’entrer au Niger, s’expose à des sanctions pénales allant de 2 à 5 ans de prison et à une amende entre 5 et 50 millions de Fcfa.



Les mêmes peines sont applicables à "toute personne physique ou morale qui directement ou indirectement, a volontairement facilité ou tenté de faciliter l’entrée, la circulation ou le séjour irrégulier des étrangers au Niger, sans préjudice de la confiscation des véhicules et autres moyens utilisés".



Pour assurer une « protection renforcée au Niger contre les tentatives d’infiltration… »



Les personnes qui hébergent les étrangers, même à titre grâcieux, sont donc sommées de faire une déclaration à l’autorité de police sous peine de sanctions pénales prévues à cet effet.



Quant aux étrangers sans papiers qui séjournent déjà au Niger, ils doivent régulariser leur situation. La junte justifie la prise de ces mesures par la nécessité d’assurer une « protection renforcée au Niger contre les tentatives d’infiltration et de déstabilisation dont il pourrait faire l’objet dans ce contexte d’insécurité ».



Source : Source : https://senemedia.com/annonce-78134-le-niger-ferme...

Accueil Envoyer à un ami Partager