Le Nigéria menace de priver d’électricité le Niger, le Togo et le Bénin…La raison !

Il a révélé que les clients internationaux de l’électricité ont accumulé une facture de plus de 100 millions de dollars depuis qu’il a pris ses fonctions et a averti qu’ils se déconnecteraient s’ils ne payaient pas. Mohammed, qui est également président du West African Power Pool (WAAP), a déclaré:



« Ce n’est pas parce que je suis le président du West African Power Pool (WAAP) que je vais permettre à des clients internationaux de duper le Nigéria. »



« Lorsque j’ai pris mes fonctions de MD TCN, le Bénin et le Togo devaient au Nigéria plus de 100 millions de dollars. La dette demeure maintenant à 7 millions de dollars. »



« Le Niger doit moins de 2 millions de dollars. Bref, nous ne les quittons pas. Nous les déconnecterons comme nous déconnectons les clients ici au Nigéria. L’électricité n’est pas de la charité. Nous ne pouvons pas simplement permettre aux gens de consommer de l’électricité et de nous laisser ainsi. »



« À l’heure actuelle, nous avons limité leur approvisionnement à leurs seuls contrats. Nous insistons pour qu’ils paient toutes leurs factures impayées, avant de les reconnecter et d’augmenter la prise. »