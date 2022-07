Le PDG d’Amazon, Andy Jassy, a gagné 212 millions $ en 2021

Amazon est l’une des entreprises modernes les plus lucratives, et les revenus de son PDG Andy Jassy sont révélateurs du succès financier de l’entreprise.



Selon Yahoo! Finance, Jassy a gagné 212 millions $ en rémunération totale en 2021. Ceci malgré le fait que Jassy occupe le poste de PDG depuis moins d’un an, après avoir pris les rênes du fondateur d’Amazon Jeff Bezos en juillet.



Un salaire de base de 175 000 $ par an !



Un dépôt de titres d’Amazon a révélé que Jassy gagnait un salaire de base de 175 000 $ par an, inchangé par rapport à l’année précédente. Le reste de sa rémunération provenait en grande partie des actions – il a reçu au total 61 000 actions de la société après être devenu PDG.



Considérant que Bezos est l’une des personnes les plus riches du monde, le salaire élevé de Jassy n’est pas aussi surprenant. Jassy est actuellement le cadre le mieux payé d’Amazon.



Bien que les dirigeants d’Amazon bénéficient de packages de rémunération de plusieurs millions de dollars, l’entreprise a été critiquée pour ses salaires considérablement inférieurs pour l’employé moyen.



Selon Business Insider, le salaire moyen d’un employé d’Amazon était de 29 007 $ en 2020, ce qui ne représentait qu’une augmentation de 159 $ par rapport à l’année précédente. Le récent dépôt de titres de la société montre que ce montant est passé à 32 855 $ en 2021.



Cependant, Yahoo Finance! note que cela reste inférieur au salaire moyen d’un employé à temps plein aux États-Unis, qui est d’environ 39 677 $.



argentaire.com