Le PDS élargit son maillage : 13 nouvelles fédérations vont voir le jour Au Parti démocratique sénégalais, on semble peaufiner, faire les derniers réglages en prélude à la Présidentielle de 2024. La formation politique de l'ancien président de la République, Me Abdoulaye Wade, va installer 13 nouvelles fédérations à travers le territoire national. EnQuete

Rédigé par leral.net le Samedi 19 Août 2023 à 10:39 | | 0 commentaire(s)|

Pour le Secrétariat national du Parti démocratique sénégalais (PDS), le “moment ultime du processus de renouvellement des structures de base du parti est arrivé”. Selon une circulaire du PDS exploitée par “EnQuête”, il s'agit d'installer de “nouvelles instances fédérales et les organismes internes”.



Dans le document, le PDS explique sa nouvelle stratégie de maillage du territoire. “Afin de mieux prendre en compte la situation actuelle et dans le souci d'être toujours plus proche de nos militants et de notre base, j'ai décidé d'apporter certains changements dans notre organisation, en créant des fédérations supplémentaires. Ainsi, le nombre de fédérations de parti passera à 59, couvrant les 46 départements du Sénégal”.



Ainsi, Bambilor, la zone urbaine de Rufisque, Kidira, Bakel, les zones urbaine et rurale de Thiès, les zones urbaine et rurale de Kaolack, Darou Moukhty, les zones urbaine et rurale de Mbour, les zones urbaine et rurale de Saint-Louis vont abriter ces nouvelles fédérations pour espérer renforcer le PDS. Dans la circulaire, le secrétaire général national est revenu sur la manière de constituer chaque nouvelle fédération.



Le secrétaire général national fait savoir que d'autres réformes importantes suivront, une fois ces réajustements achevés. “Au terme des opérations de renouvellement et d'installation des structures, je procéderai à la mise en place du nouveau Bureau politique, du nouveau Secrétariat national et du nouveau Comité directeur qui seront l'émanation de la nouvelle configuration de notre grand parti”, annonce-t-il.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook