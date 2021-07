Le PDS endeuillé en ce jour de fête : Awa Diop, ancienne député libérale, est décédée ce mercredi Rédigé par leral.net le Mercredi 21 Juillet 2021 à 19:42 | | 0 commentaire(s)| Une triste nouvelle qui tombe en ce jour de fête de la Tabaski et qui touche particulièrement le PDS. L’ ancienne député libérale, Awa Diop, est décédée ce mercredi 21 juillet 2021 des suites d’une maladie.

Née le 1er mai 1948 à Rufisque, Awa Diop fut militante de la première heure du Parti démocratique sénégalais (PDS), présidente des femmes de ce parti, députée et ministre sous la présidence d’Abdoulaye Wade.



C’est le 2 février 1975 qu’elle a adhéré, presque un an après sa fondation, suite à la visite d’Abdoulaye Wade dans sa ville. Très engagée, elle a été arrêtée à plusieurs reprises par la police.



C’est en 1993 qu’elle est élue députée pour la première fois, avant d’occuper d’autres postes dans le gouvernement, après l’accession au pouvoir de Wade en 2000.



Malade, elle se faisait de moins en moins remarquer. Un proche de sa famille joint au téléphone a confirmé qu’elle est décédée des suites de cette maladie qui a avait tempéré ses activités politiques.



A sa famille, ses amis et ses proches, au Sénégal tout entier, leral.net exprime sa vive compassion suite à la disparition de cette honorable députée. Que DIEU l’accueille en son Paradis.



