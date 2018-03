Le PM Abdallah Dionne et le Gouvernement à l'Assemblée pour répondre aux questions d’actualité des députés.

Monsieur le Premier Ministre Mahammed Boun Abdallah DIONNE et son gouvernement se rendront à l’Assemblée Nationale, le jeudi 29 mars 2018 à 16 heures, pour répondre aux questions d’actualité des députés . Et cet exercice sera fera sans Le Groupe Parlementaire Liberté et Démocratie.



Le groupe dirigé par Madické Niang ainsi certains non-inscrits ont unanimement décidé de boycotter la séance de question au gouvernement prévue ce 29 mars 2018.

Selon cette coalition parlementaire, « les questions orales, les questions d’actualité et les questions écrites sont la preuve d’un dynamisme parlementaire qui n’existe pas au Sénégal et que le « gouvernement semble considérer cette importante procédure comme un jeu d’enfants ».



Les raisons de ce boycott sont explicités en quatre axes. D’une part, le « manque de respect manifeste du Gouvernement à l’égard de l’institution parlementaire » , le « non-respect des engagements du gouvernement pris devant l’Assemblée nationale ».



Et d’autre part, « Le Gouvernement a plongé le pays dans une situation difficile sur le plan économique » et aussi le « Gouvernement a mis le pays dans une situation sociale et sécuritaire des plus difficiles depuis l’ajustement structurel d’Abdou Diouf:

Et c’est pourquoi, le Groupe Parlementaire Liberté et Démocratie a refusé tout simplement de donner « une tribune de communication d’un gouvernement en difficulté dans sa mission de prise en charge des préoccupations des Sénégalais ».



Mais, cela n’empêchera pas au Premier ministre, Mahammed Boun Abdallah Dionne de faire face aux députés ce jeudi avec son Gouvernement surtout avec l’anniversaire des 6 ans du Président Macky Sall à la tête de l’Etat.



