Le Palais présidentiel menacé d'éboulement

L’information donnée hier par les géologues réunis autour de la ministre Sophie Gladyma Siby, fait peur, renseigne SenCaféActu. Selon Badara Diagne, l’un des spécialistes, le Palais présidentiel est menacé d’éboulement, compte tenu de la roche sur laquelle il est bâti.



La ministre de la géologie propose un Conseil présidentiel sur les risques géologiques détectés dans la presqu’ile de Dakar et s’est engagée à en parler au Chef de l’Etat Macky Sall, le plus rapidement possible.

