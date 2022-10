Le Parlement européen impose le chargeur unique pour les smartphones Rédigé par leral.net le Mardi 4 Octobre 2022 à 15:18 | | 0 commentaire(s)| Les eurodéputés de Strasbourg ont donné, ce mardi, leur feu vert final à l'obligation du chargeur identique pour tous les smartphones, tablettes et autres consoles. Ce vote met fin à une décennie de tentatives visant à imposer ce chargeur universel, au grand dam d'Apple, principal opposant à une telle législation pionnière dans le monde.







Le Parlement européen a donné, ce mardi, son feu vert final à l'obligation d'un chargeur identique pour tous les smartphones, tablettes et autres consoles. Le port de type USB-C deviendra donc l'unique chargeur pour les appareils électroniques portables vendus dans l'UE d'ici l'automne 2024. Ce délai permettra de retranscrire la directive dans le droit national des 27 Etats membres.



Le texte a été voté par 602 voix, avec 13 votes contre et 8 abstentions. « C'est un grand jour pour les consommateurs, un grand jour pour notre environnement », s'est réjoui, dans l'hémicycle du Parlement européen, l'eurodéputé travailliste maltais, et rapporteur du texte, Alex Agius Saliba.

