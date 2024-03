Le Parti Socialiste félicite le nouveau président de la République, Bassirou D.D. Faye

Par la voix de son secrétaire général national, Aminata Mbengue Ndiaye, le Parti socialiste adresse ses chaleureuses félicitations au Président élu, Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Diakher FAYE, et lui souhaite plein succès dans l'exercice des plus hautes charges que le peuple souverain vient de lui confier.



Le parti salue l'engagement de la coalition Benno Bokk Yaakaar aux côtés du candidat Monsieur Amadou Bâ qui « s'est battu avec conviction et volonté, pour continuer à changer le Sénégal, et malgré nos efforts individuels et collectifs, l’objectif n’a pas été atteint.







Le parti rend hommage à l'Administration sénégalaise pour la bonne organisation de cette élection libre et transparente, qui s'est déroulée dans le calme et la sérénité. Elle mesure la maturité du peuple et du modèle démocratique sénégalais qui ont toujours qualifié le pays.

