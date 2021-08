Le Pentagone et les talibans divergent sur la date de départ des soldats US Rédigé par leral.net le Mardi 17 Août 2021 à 22:37 | | 0 commentaire(s)|





Source : Les talibans* ont promis de ne pas attaquer les soldats américains qui doivent quitter le pays d’ici le 11 septembre. Le Pentagone a, pour sa part, confirmé que Washington devait achever le retrait de ses forces et l’évacuation de ses concitoyens fin août.Source : https://fr.sputniknews.com/international/202108171...

