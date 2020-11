Le Pentagone réduira la présence militaire US en Irak et en Afghanistan Rédigé par leral.net le Mardi 17 Novembre 2020 à 21:19 | | 0 commentaire(s)|





Source : La présence militaire américaine sera réduite en Irak et en Afghanistan conformément à la décision du Président Trump, ce jusqu'à ce que son mandat prenne fin.Source : https://fr.sputniknews.com/moyen-orient/2020111710...

