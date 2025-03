Le Port d’Abidjan domine celui de Dakar avec un trafic record en 2024

Le Port Autonome d’Abidjan a atteint un nouveau sommet en 2024, enregistrant un trafic record de 40 millions de tonnes, soit une augmentation de 15 % par rapport à l’année précédente .Le trafic conteneurisé est passé de 840 926 EVP en 2022 à 1 600 000 EVP (Containers) en 2024.Ces chiffres impressionnants, rapportés par ConfidentielDakar et relayés par Dakaractu, confirment la position dominante d’Abidjan face à son homologue sénégalais, le Port de Dakar, qui a vu son activité diminuer de 17 % sur la même période.



En détail, le port ivoirien affiche une croissance remarquable : +15,3 % par rapport à 2023 (34,8 millions de tonnes) et +40 % par rapport à 2022 (28,6 millions de tonnes). Cette dynamique contraste fortement avec la situation du Port de Dakar, qui a perdu plus de trois millions de tonnes en un an, passant de 22,4 millions de tonnes en 2023 à 19,1 millions de tonnes en 2024.



Plusieurs facteurs expliquent cet écart croissant entre les deux ports. Les commerçants maliens, qui privilégiaient autrefois Dakar comme plateforme portuaire, se tournent désormais massivement vers Abidjan. Par ailleurs, la crise économique qui frappe actuellement le Sénégal a eu un impact significatif sur les activités du port de Dakar, affectant son attractivité et son volume de trafic.



Cette divergence souligne non seulement la vitalité économique de la Côte d’Ivoire, mais aussi les défis auxquels le Sénégal doit faire face pour relancer son secteur portuaire et regagner la confiance des acteurs économiques régionaux.

www.dakaractu.com

Source : https://www.dakaractu.com/Le-Port-d-Abidjan-domine...