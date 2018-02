Le Pouvoir et l’opposition : Impossible compromis et la troisième colonne ? (Par Moussa Ba, Responsable Politique)

Comment est-il possible de dialoguer dans ce jeu d’échec? Pendant plusieurs années le pouvoir et l’opposition répètent la chanson « Dialogue- Dialogue ». Ne sont-ils pas aveuglés par le pouvoir?



Le pays n’atteint-il pas un point sans retour du système de la politique classique que l’on doit jeter d’ores et déjà dans un marigot de crocodiles. Car n’ont-ils pas perdu le sens du patriotisme, cette croyance au développement du pays semble peu signifier chez certains d’entre eux.



Pour eux, elle se définit et se mesure par le degré d’accumulation des richesses matérielles qui les portent toujours à hypothéquer l’avenir de tout un peuple sur l’autel des promesses vides, sur le principe de l’asservissement des plus faibles et qui les enferment dans les conditions précaires de leur avenir.



La réponse à ces interrogations doit être réaliste, intelligente et courageuse, en passant par la troisième voie d’où naîtra le nouveau leadership.



Aujourd’hui, on doit réfléchir davantage, car un débat se pose au sein de l’opposition, la candidature unique ou plurielle. Comme on constate aussi des querelles internes du côté du pouvoir et la dislocation de certains partis alliés.



Au-delà de ces maux, on remarque qu’à chaque veille d'élections, des blocages au dialogue s’imposent entre les acteurs politiques portant sur le processus électoral : l’audit du fichier, l’organisateur des élections, le retrait des pièces d’identité, etc.



C’est là que doit venir cette troisième voie qui va être le support de la grande révolution politique du pays, d’où il sortira de meilleurs dispositifs pour enfin nous libérer une fois pour toutes, de la façon de faire la politique dans notre pays.



Alors quel contenu donner à cette troisième voie ? Faut-il éponger directement cette politique classique ? Ou alors apporter une nouvelle vision en faveur et au service exclusif des populations ? La réponse à ces interrogations est certes difficile, mais elle doit être réaliste, intelligente et courageuse. Au regard du caractère très spécifique de nos hommes politiques actuels.



Pour cette raison, le moment n’est-il pas venu pour remettre sur les rails cette nouvelle vision. Oui, c’est possible, simplement une question d’hommes, de méthode et de volonté. Tout compte fait, malgré le fait que nos politiciens ne semblent plus être en mesure de jouer leur rôle de pourvoyeurs performants c’est-à-dire capables de prendre en charge l’énorme besoin des sollicitations de la population qui s’impose progressivement.



Ce sont toutes ces questions, entre autres, qui se posent encore aujourd’hui avec plus de gravité, il faut réinventer la politique ; nos politiciens doivent établir des objectifs prioritaires de développement sur la base des besoins, des problèmes et des attentes qui s’expriment au sein de la population.



Cette nouvelle vision doit être impliquée dans une action soutenue, une éducation intelligente pour une satisfaction des besoins. Aujourd’hui, tous les espoirs pourront être raisonnablement attendus par la troisième voie.



Pour cela, il faut cette nouvelle vision qui prend des dispositions, en mettant l’avantage l’accent sur un certain nombre de piliers incontournables que sont la formation, l’éthique et le patriotisme.











Moussa Ba, Responsable Politique

Parcelles Assainies

77.783.38.08

