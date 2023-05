Le Premier Ministre à Saint-Louis : «Nous allons tout faire pour résoudre les problèmes d’assainissement…» Rédigé par leral.net le Lundi 15 Mai 2023 à 21:06 | | 0 commentaire(s)|

Avant de se rendre au stade Mawade Wade de Médina-Courses, à Saint-Louis, pour y présider la cérémonie officielle de clôture de la 23e édition du drapeau du Chef de l’État de lutte traditionnelle, le Premier ministre Amadou Bâ a visité, hier, le quartier Pikine. Sur place, il a réaffirmé la volonté des autorités de trouver […] Avant de se rendre au stade Mawade Wade de Médina-Courses, à Saint-Louis, pour y présider la cérémonie officielle de clôture de la 23e édition du drapeau du Chef de l’État de lutte traditionnelle, le Premier ministre Amadou Bâ a visité, hier, le quartier Pikine. Sur place, il a réaffirmé la volonté des autorités de trouver une solution à la question de l’assainissement dans ce quartier qui abrite plus de 200 000 habitants. SAINT-LOUIS – Lors de sa visite, hier, à Saint-Louis, le Premier ministre s’est entretenu avec les populations de Pikine, longtemps confrontées aux problèmes d’assainissement. Amadou Bâ leur a fait comprendre qu’il est très sensible aux conditions de vie pénibles et désagréables dans lesquelles elles évoluent en cohabitant avec les nombreuses flaques d’eaux usées stagnantes. De retour à Dakar, « nous allons voir, avec le Chef de l’État, comment résoudre définitivement ce problème d’assainissement. Nous ne pouvons pas encore donner un délai pour satisfaire cette doléance, mais ce qui est sûr, c’est que nous prendrons ce problème à bras-le-corps. Même s’il est nécessaire de changer une entreprise défaillante, nous allons réagir dans quelques jours. La semaine prochaine, le Maire Mansour Faye va donner les détails de ce que nous envisageons de faire », a-t-il promis. Le Chef du Gouvernement a, de ce fait, insisté sur l’urgence de réfléchir sur les voies et moyens à mettre en œuvre pour améliorer les conditions de vie des populations de Pikine et leur cadre de vie. « Si nous enregistrons, cette année, une pluviométrie excédentaire, cette situation va, à coup sûr, s’aggraver », a-t-il estimé. Au nom du Président de la République, Macky Sall, il a réconforté les populations de Pikine, avant de les remercier pour l’accueil chaleureux et enthousiaste qu’elles lui ont réservé. « J’étais venu pour autre chose, mais compte tenu des instructions et des directives du Chef de l’État qui nous a toujours demandé de nous rapprocher des populations de base, dans le cadre de nos déplacements, je ne pouvais m’empêcher de faire un saut à Pikine pour m’enquérir de leurs difficultés et autres préoccupations », a expliqué Amadou Bâ. Ces échanges se sont déroulés en présence du Ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, Mansour Faye, par ailleurs maire de Saint-Louis, de son collègue de l’Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, Alioune Ndoye, du Ministre délégué auprès du Ministre de l’Eau et de l’Assainissement, Issakha Diop, chargé de la Prévention et de la Gestion des inondations, entre autres personnalités. Programme d’assainissement des 10 villes Le Premier ministre a rappelé qu’en 2015, l’État s’était rendu compte que de sérieux problèmes d’assainissement étaient enregistrés dans plusieurs localités de notre pays. « À l’époque, le maire Mansour Faye était le Ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement », a-t-il souligné. Après concertations, a poursuivi M. Samb, « nous avions jugé nécessaire d’élaborer et de mettre en œuvre un programme important d’assainissement des 10 villes qui avait pris en compte, dans ses priorités, les préoccupations des populations du quartier de Pikine/Saint-Louis ». Avant de venir visiter ce quartier, a-t-il souligné, « nous avons discuté avec le Gouverneur Alioune Badara Samb, le maire Mansour Faye et les autres responsables du commandement territorial qui nous ont confirmé qu’il était urgent d’apporter les solutions les plus adéquates aux problèmes d’assainissement de Pikine ». Autant de raisons pour lesquelles « dès que nous avons quitté l’aéroport de Bango, nous nous sommes dirigés vers Pikine pour nous enquérir de la situation », a fait savoir le Chef du Gouvernement. Après avoir félicité ces populations pour leur résilience, Amadou Bâ a reconnu que la résolution des problèmes d’assainissement de Pikine est urgente et même cruciale. « Le maire Mansour Faye a longtemps déploré cette situation et plaidé pour que l’État se penche sur le sort de nos braves concitoyens de cette partie du faubourg de Sor », a-t-il déclaré. Mbagnick Kharachi DIAGNE (Correspondant) SITE DE RELOGEMENT DES SINISTRES DE DIOUGOP Amadou Ba salue l’initiative « inédite du Chef de l’État, Le Premier ministre Amadou Bâ a visité le site de recasement de Diougop, où vont être logés les sinistrés des raz-de-marée, à la Langue de Barbarie (Saint-Louis). Il a salué l’initiative « inédite » de relogement de ces populations, entreprise par le Chef de l’État, Macky Sall. SAINT-LOUIS– « Dans de nombreux pays, l’eau a chassé les populations de leurs habitations, mais seul le Président Macky Sall a eu l’idée d’offrir ces logements sociaux très modernes, dotés de toutes les commodités, aux sinistrés ». Ces propos, tenus par Amadou Bâ, hier, sur le site de recasement de Diougop (Saint-Louis), traduisent sa satisfaction, avec la construction de logements définitifs entreprise par le Gouvernement. Le Premier ministre s’est réjoui, à Khar Yalla, de constater le bon déroulement des travaux de construction des 267 logements sociaux (sur les 500 qui sont prévus), destinés à reloger les sinistrés de Diougop, victimes des raz-de-marée récurrents à Guet-Ndar et Gokhou-Mbathie, depuis quelques années. Ces logements en dur seront entièrement terminés avant la fin de l’année 2023. Dans ce site, il y aura, en amont, toute la viabilisation (eau, électricité, réseau de drainage des eaux pluviales, station de pompage, voiries, etc.). Ces sinistrés disposeront également d’un poste de santé, d’un grand marché, d’un centre socioéducatif, etc. Le Premier ministre a attiré l’attention de l’assistance sur la promptitude du Président Macky Sall à construire ces logements sociaux qui seront distribués gratuitement aux sinistrés de la Langue de Barbarie. Il a aussi rappelé la position géographique de Saint-Louis, exposée aux changements climatiques. Le Premier ministre a félicité le Directeur général de l’Agence de développement municipale (Adm), Cheikh Issa Sall, pour le travail remarquable effectué à Diougop. Dans ce même ordre d’idées, il a encore salué l’engagement du Maire Mansour Faye pour sa ville. « En Conseil des Ministres et au cours d’autres réunions et séances de travail, il n’a jamais raté la moindre occasion de défendre les intérêts de cette ville tricentenaire, en mettant en exergue les problèmes de Guet-Ndar et de Pikine », a confié Amadou Bâ. Mbagnick Kharachi DIAGNE Un nouveau complexe sportif de 17 milliards de FCfa Le Premier ministre Amadou Bâ s’est rendu sur le site qui doit abriter le complexe sportif de Saint-Louis. Situé à Khar Yalla, à quelques encablures du croisement de Bango/Ngallèle, cet endroit s’étend sur 15 hectares. Il abritera un important projet sportif, qui sera réalisé avec un financement global de 17 milliards de FCfa, et qui consistera à construire un stade olympique, et un palais des sports. Ce sera avec l’appui de l’Agence d’exécution des travaux d’intérêt public contre le sous-emploi (Agetip). Il s’agira notamment de réaliser, à Khar Yalla, un complexe sportif de 30 000 places, qui sera doté d’une piscine olympique, d’une piste d’athlétisme, de salles pour les sports de combat et autres infrastructures destinées aux autres disciplines sportives. Mbagnick Kharachi DIAGNE



Source : Source : https://lesoleil.sn/le-premier-ministre-a-saint-lo...

Accueil Envoyer à un ami Partager