Le Premier ministre face aux députés : Ousmane Sonko et ses collègues, pour un deuxième round de questions

Rédigé par leral.net le Vendredi 21 Mars 2025 à 10:23 | | 0 commentaire(s)|

Ousmane Sonko a décidé de retourner à l'hémicycle. Après la première séance de "Questions d'actualité au gouvernement", le Premier ministre va à nouveau faire face aux parlementaires, pour un deuxième exercice du genre. Selon le journal "Les Échos" qui donne l’information, ce sera, le 10 avril prochain, lit-on dans iGFM.



Et comme la fois dernière, après la concertation, les parlementaires auront droit à 14 questions, qui seront posées aux membres du gouvernement et au Premier ministre. Le Groupe de la majorité, Pastef, aura 14 questions. Le Groupe Takku Wallu deux (2) questions (avec une question supplémentaire) et les non-inscrits deux (2) questions.

Mame Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook