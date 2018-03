Samedi dernier dans la plus grande discrétion, le président du Groupe Bouygues Corporation, BOUGANE GUEYE en bon saint-louisien, est allé rendre visite aux 200 familles sinistrés avec l'avancée de la mer. Ces familles qui vivent dans des conditions difficiles, parquées dans des tentes, ont reçu la visite et le soutien de leur fils, Bougane Guèye. En plus de vivres, une enveloppe a été aussi offerte aux population sinistrées mais nous ignorons le montant..On promet d'y revenir...