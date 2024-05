Le Président Bassirou Diomaye Faye attendu à Praia et à Conakry

Rédigé par leral.net le Jeudi 23 Mai 2024

Le chef de l’Etat Bassirou Diomaye Faye est attendu vendredi et samedi, respectivement à Praia, au Cap Vert et à Conakry, en Guinée, dans le cadre d’une visite de travail, a-t-on appris de source officielle.



Ces déplacements au Cap Vert et en Guinée, font suite à ceux déjà effectués en Mauritanie, en Gambie, en Guinée-Bissau, au Ghana et dernièrement, au Nigéria.











Aps

