Le Président Bassirou Diomaye Faye en visite à Louga pour la 61? ziarra annuelle de la famille omarienne
Rédigé par leral.net le Samedi 11 Janvier 2025 à 16:21

XALIMANEWS-Ce samedi matin, le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, s’est rendu à Louga pour une visite de courtoisie et de recueillement auprès du Khalif général de la famille omarienne, Thierno Mouhamdoul Bachir Tall. Cette visite intervient dans le cadre de la 61? édition de la ziarra annuelle, un événement religieux d’envergure qui réunit […] XALIMANEWS-Ce samedi matin, le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, s’est rendu à Louga pour une visite de courtoisie et de recueillement auprès du Khalif général de la famille omarienne, Thierno Mouhamdoul Bachir Tall. Cette visite intervient dans le cadre de la 61? édition de la ziarra annuelle, un événement religieux d’envergure qui réunit des fidèles venus de tous horizons. Le Chef de l’État a échangé avec le vénérable guide spirituel dans une ambiance empreinte de respect et de spiritualité. Ce déplacement témoigne de l’attachement du Président aux valeurs fondamentales portées par la famille omarienne : paix, solidarité et unité nationale. La ziarra annuelle, véritable rendez-vous spirituel et social, constitue un moment important pour renforcer les liens entre les autorités publiques et les foyers religieux. Ces derniers jouent un rôle central dans la préservation de la cohésion sociale et de la stabilité du pays. En marquant sa présence à cet événement, le Président Bassirou Diomaye Faye réaffirme l’importance du dialogue entre l’État et les institutions religieuses, et souligne l’unité nécessaire pour relever les défis collectifs auxquels le Sénégal est confronté. La famille omarienne, connue pour son influence spirituelle et sociale, reste un acteur clé dans la promotion des valeurs de tolérance et d’entraide. La visite du Chef de l’État à Louga renforce davantage cette collaboration essentielle pour le bien-être des citoyens et la pérennité des valeurs traditionnelles du Sénégal.



Source : Source : https://www.xalimasn.com/le-president-bassirou-dio...

