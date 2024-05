Le Président Bassirou Diomaye Faye, ”profondément attristé” par le décès du Président iranien

Le président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, a exprimé lundi, sa “ profonde tristesse ” à la suite du décès de son homologue iranien Ebrahim Raissi, en assurant que le peuple sénégalais partageait la “ douleur immense ” avec la République islamique d’Iran.



“ J’ai appris avec une profonde tristesse, le décès, dans des conditions tragiques, du président Seyyed Ebrahim Raissi de la République islamique d’Iran et de certains de ses collaborateurs. C’est une douleur immense que le peuple sénégalais partage avec le peuple iranien ami ”, a-t-il réagi dans un message publié sur le réseau social X.



Le chef de l’Etat sénégalais a exprimé sa compassion, tout en renouvelant la solidarité du Sénégal avec l’Iran dans cette épreuve.



Le gouvernement iranien a confirmé lundi, le décès du président Ebrahim Raissi et de son ministre des Affaires étrangères Hossein Amir-Abdollahian, dans un accident d’hélicoptère survenu la veille dans le nord-ouest du pays.



Le décès du président Raissi et du ministre iranien des Affaires étrangères a été confirmé par le premier vice-président et par le porte-parole du gouvernement, ont rapporté plusieurs médias.



Le guide suprême de l’Iran, l’Ayatollah Ali Khamenei, a annoncé, dans la foulée, un deuil de cinq jours, alors que s’amorce une période transitoire devant déboucher sur la tenue d’une élection dans un délai de deux mois, pour élire un nouveau président.



La mort des deux figures de l’Etat iranien a été annoncée, après que l’équipe de recherche de l’hélicoptère à bord duquel ils avaient pris place, a pu accéder au lieu de l’accident.



L’appareil qui convoyait le président Raissi, avait été porté disparu dimanche, de retour d’une cérémonie d’inauguration d’un nouveau barrage en compagnie de son homologue azerbaïdjanais, Ilham Aliyev.











Avec Aps