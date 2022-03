Le Président Macky SALL a inauguré ce samedi le Grand Pont à péage de Foundiougne.

Le Chef de l’Etat a fait part à cette occasion de sa décision de donner le nom de ce Grand pont à péage à Nelson Mandela, ancien Président sud-africain et héros de la lutte contre l’apartheid.

La construction du pont lancée en février 2018 a été financée à hauteur de 45 milliards de francs CFA (environ 77 millions de dollars USD) par l’Etat du Sénégal et Eximbank of China.