Le Président Macky Sall : « Si nous voulons être à l’abri des aléas du commerce mondial… »

Dans notre édition du quotidien national Le Soleil, en format papier, lundi dernier, nous annoncions en Une : «Pour booster l’agriculture : Macky Sall sort les gros moyens». Plus précisément, nous indiquions l’acquisition par le Sénégal de trois mille neuf cent soixante et une (3961) unités motorisées de matériels agricoles dont sept cent (700) tracteurs, […] Dans notre édition du quotidien national Le Soleil, en format papier, lundi dernier, nous annoncions en Une : «Pour booster l’agriculture : Macky Sall sort les gros moyens». Plus précisément, nous indiquions l’acquisition par le Sénégal de trois mille neuf cent soixante et une (3961) unités motorisées de matériels agricoles dont sept cent (700) tracteurs, cent-vingt (120) entrepôts agricoles.

Le tout au moyen d’un programme dénommé INTERMAQ d’un montant de quatre-vingt-cinq (85) milliards de FCfa.

En un mot comme en mille, l’acquisition de ce colossal apport en matériel va impacter très positivement dans les prochaines campagnes agricoles, pour le plan bonheur des agriculteurs. Des matériels d’un coût de 85 milliards de Fcfa Et ce jour, samedi 04 février 2023, le Chef de l’État, qui avait à ses côtés le ministre de l’Agriculture, de l’Équipement rural et de la Souveraineté alimentaire, et maire de Linguère, Aly Ngouille Ndiaye, a tenu à présider, sur l’esplanade du Grand Théâtre Doudou Ndiaye Rose de Dakar, la cérémonie de remise de ces matériels agricoles. À cette occasion, Macky Sall a tenu des propos appuyés sur les efforts considérables de l’État dans le domaine des investissements dans le secteur agricole. Et cerise sur le gâteau, Macky Sall a annoncé la hausse de cinquante pourcent (50%) du budget de la campagne agricole qui passe de quarante (40) à soixante (60) milliards de FCfa.

Le moment a été choisi par le Président de la République pour appeler ses concitoyens à œuvrer dans le sens d’une souveraineté alimentaire. «Si nous voulons être à l’abri des aléas du commerce mondial, nous ne pouvons plus continuer à importer massivement des denrées de première nécessité. C’est une grande vulnérabilité dont nous ne pouvons nous libérer qu’en assurant au plus vite notre autosuffisance alimentaire.» a-t-il martelé.

Le programme Intermaq permet au Sénégal d’acquérir deux mille neuf cent quatre-vingt-cinq (2985) unités motorisées, dont sept cents (700) tracteurs complètement équipés, quatre-vingt (80) chaînes complètes de motoculteurs et cinquante (50) moissonneuses-batteuses à pneus et à chenilles, huit cent treize (813) matériels de pompage et d’irrigation de pointe, cent (100) magasins de stockage d’intrants agricoles (semences et engrais) et vingt (20) chambres frigorifiques pour la conservation des produits horticoles, comme la pomme de terre et l’oignon. Y.C.N. MBAYE



