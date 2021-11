Le Président Macky Sall a été accueilli chaleureusement par une très forte mobilisation des Sénégalais de France Rédigé par leral.net le Vendredi 12 Novembre 2021 à 19:27 | | 5 commentaire(s)| Au cours de la rencontre, nos compatriotes ont salué les réalisations majeures du PR, qui sont en train de transformer le visage du Sénégal et d’ouvrir grâce à sa politique d’inclusion sociale et d’équité territoriale, de véritables opportunités, en vue d’un Sénégal de tous et d’un Sénégal pour tous.









Prenant la parole, les jeunes et les femmes ont particulièrement réitéré leur engagement et leur détermination à faire face aux fossoyeurs de la démocratie et à tous ceux qui voudraient mettre en péril la République du Sénégal, ses principes et ses valeurs.







