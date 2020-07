Le Président Macky Sall n'a jamais dit qu'il se sent seul

Le président de la République Macky Sall, n'a jamais dit qu'il se sentait seul, contrairement à ce qu'a affirmé le parlementaire Abdoulaye Makhtar Diop, dans une émission de télévision.



" Le Président Sall a été très surpris par de telles affirmations, mais il veut rester à la hauteur de sa fonction, dans une période de Covid, de confinement et de distanciation. Et tel qu'on le connaît, il garde la même attitude républicaine et refuse de descendre si bas. Même si de tels propos avaient été tenus dans une rencontre confidentielle, elles ne devaient en aucune façon se retrouver sur la place publique. Mais Macky Sall n'est pas homme à se livrer au premier venu, par de tels aveux ", ont indiqué des proches du Chef de l'Etat.



Selon ses proches, le Président Sall a même nié que de tels propos puissent être tenus par Abdoulaye Makhtar Diop, vu sa stature d'homme d'État. " A l'occasion, le porte-parole ou le chargé de communication du Chef de l'Etat apportera le démenti qui sied, mais sachez que ce n'est pas vrai ", a encore martelé notre interlocuteur.









Abdoulaye Fall,

www.senemedia.com

