Le Président Macky Sall renforce le secteur de la recherche au Sénégal avec la réception de matériel scientifique à l'UCAD

Excellence Monsieur Macky Sall, Président de la République du Sénégal, a récemment présidé la cérémonie de réception de matériel et d'équipements scientifiques d'une valeur de 52 milliards de Francs CFA à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD). Cet événement marquant a eu lieu à Diamniadio le 13 avril 2023, en présence de nombreux dignitaires, ministres, recteurs d'universités, chercheurs et partenaires sociaux.



Dans son discours, Monsieur Ahmadou Aly Mbaye, Recteur de l'UCAD, a exprimé sa profonde gratitude et ses sincères remerciements au Président Macky Sall pour cette importante contribution à la valorisation de la recherche au Sénégal. Cette réception de matériel scientifique de pointe, destiné aux laboratoires des universités et des instituts de recherche du pays, est le résultat d'un travail acharné et de concertations fructueuses entre le Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et les acteurs de la recherche publique et privée.



Monsieur Mbaye a rappelé que le Président Macky Sall a toujours été un fervent défenseur de l'éducation et de l'enseignement supérieur au Sénégal, et que le soutien à la recherche demeure l'une des priorités de son gouvernement. Grâce à ses efforts constants, le Conseil Africain et Malgache pour l'Enseignement Supérieur a créé le prix Macky Sall pour la recherche, dont la subvention a été portée à 2 milliards de Francs CFA et sera désormais remise annuellement.



Le Recteur de l'UCAD a souligné que la générosité et la vision claire du Président Sall contribuent à la consolidation des laboratoires de recherche au Sénégal, en permettant aux chercheurs d'avoir accès à des équipements de pointe pour mener des projets de recherche de qualité. Il a également mentionné que ces équipements scientifiques concernent divers domaines, tels que le sport, l'informatique et d'autres domaines de la science et de la technologie, reflétant ainsi l'engagement du Président Sall en faveur du développement et du rayonnement de la recherche au Sénégal.



En conclusion, Monsieur Mbaye a exprimé sa reconnaissance envers le Président Macky Sall pour son soutien indéfectible à l'enseignement supérieur et à la recherche au Sénégal, et a salué sa vision claire et son engagement en faveur de la promotion de la science et de la technologie dans le pays. Cette réception de matériel scientifique de pointe à l'UCAD marque un jalon important dans la valorisation de la recherche au Sénégal et renforce la position de l'université comme un acteur majeur de la recherche scientifique en Afrique.





