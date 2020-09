Le Président Macky Sall, un leadership incontestable à la conquête de l’Afrique

La crise malienne du 18 aout dernier, nous a tous appris que le Sénégal comptait un chef à la dimension de sa tâche, en l’occurrence le président Macky Sall. En effet, liés par l’histoire, la géographie et un destin commun, le Sénégal et le Mali sont deux peuples frères qui marcheront côte à côte afin de relever les défis du futur.



Partageant une frontière commune, liés par l’histoire de l’éphémère Fédération du Mali de 1959. Le Président Macky Sall a sauvé le Mali d’un embargo économique, très fâcheux pour l’économie de ce pays frère durement éprouvé par le renchérissement du cout de la vie, de la crise multiforme entre Peuls et Dogons et de la partition de sa partie septentrionale.



Il est heureux que ses pères Chefs d’Etats s’adjoignent à sa personne pour dispenser et épargner le peuple malien, d’un sevrage économique et d’une asphyxie financière. D’un ton convainquant, d’une argumentation solide et un plaidoyer fort et riche en sagesse, il parvint lors du sommet extraordinaire de la CEDEAO sur le Mali, tenu en fin juillet 2020, à contrôler la frénésie de certains de ses collègues chefs d’Etats.



Par contre, il plaida pour la restauration de l’Etat malien, un dialogue inclusif et la pacification entre les différents acteurs de la vie politique, tout ceci afin d’éviter que le Mali sombre dans le vide juridique et institutionnel.



Il convient de constater que le président Macky Sall est incontestablement un leader de la sous-région ouest-africaine. Il revêt ce statut pour plusieurs raisons : le poids de la diplomatie sénégalaise, la stabilité économique et politique du Sénégal et son leadership au plan international etc.



Serigne Mbacké Faye,

Coordonnateur départemental Cojer Mbacké