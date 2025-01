Le Président de l'Assemblée nationale reçoit Christopher Fomunyoh du NDI : un partenariat pour renforcer la gouvernance démocratique

Un engagement renouvelé pour la démocratie

Lors de cet entretien, Christopher Fomunyoh a réaffirmé l'engagement du NDI à accompagner l'Assemblée nationale sénégalaise dans la mise en œuvre de ses projets prioritaires. Il a souligné l'importance d'adopter des stratégies innovantes pour relever les défis actuels, tout en consolidant l'efficacité et la résilience des institutions démocratiques.



Un Parlement en pleine modernisation

De son côté, le Président de l'Assemblée nationale a présenté les grandes réformes envisagées pour moderniser et rendre plus accessible l'institution parlementaire. Ces réformes incluent :



• La révision des textes et procédures pour renforcer la transparence et l'efficacité législative.

• La modernisation et la digitalisation des processus parlementaires , afin d'améliorer le traitement et le suivi des travaux législatifs.

• La création d'une chaîne parlementaire dédiée à informer les citoyens, promouvoir leur participation active et favoriser des débats publics inclusifs.



Ces initiatives visent à rapprocher davantage le Parlement des citoyens, tout en renforçant son rôle dans le contrôle de l'action gouvernementale et l'élaboration de politiques publiques adaptées.



Une collaboration renforcée

Les deux parties ont également exploré les opportunités d'une collaboration élargie entre le NDI et l'Assemblée nationale. Parmi les axes prioritaires, ils ont convenu de :



• Renforcer la formation des parlementaires , afin de leur permettre de mieux répondre aux attentes des citoyens et de relever les défis contemporains.

• Développer les capacités institutionnelles pour garantir une gouvernance plus inclusive et performante.

• Poursuivre les efforts conjoints pour favoriser une interaction accumulée entre les citoyens et leurs représentants élus.



Une vision commune pour l'avenir



Cet échange reflète une vision partagée de l'importance de la démocratie participative et de la gouvernance inclusive. En travaillant main dans la main, le NDI et l'Assemblée nationale ambitionnent de bâtir des institutions plus modernes, plus ouvertes et plus proches des préoccupations des citoyens sénégalais.



Avec cette rencontre, le Président de l'Assemblée nationale et Christopher Fomunyoh réaffirment leur volonté de mettre la démocratie au service du développement durable et du bien-être collectif.