Le Programme Spécial de Désenclavement (« PSD ») remporte la distinction “Deal of the Year - Debt” aux African Banker Awards 2024 Lors des Assemblées Générales de la Banque Africaine de Développement (« BAD ») tenues au Kenya en mai 2024, le Programme Spécial de Désenclavement (« PSD ») a été honoré par la distinction prestigieuse “Deal of the Year - Debt” aux African Banker Awards. Cette récompense met en lumière la structuration exceptionnelle du programme, marquée par une innovation sans précédent dans le financement des infrastructures en Afrique, particulièrement en matière de crédit export.



e PSD regroupe plus de 70 projets de construction de routes au Sénégal sous une seule entité de financement, une démarche unique qui a permis de simplifier et d'optimiser le processus de financement. Avec un montant total de 774 millions d'euros, ce programme est le résultat d'un partenariat solide entre SF Capital, ASGC UK, UKEF (l’Agence de Crédit Export Britannique) et la banque japonaise MUFG, en faveur du Fonds d’Entretien Routier Autonome (« FERA ») du Sénégal.



Ce programme ambitieux vise à construire plus de 2.700 km de routes à travers le Sénégal, en particulier dans les zones à fort potentiel économique. Il a mobilisé 67 entreprises sénégalaises et 300 sous-traitants locaux, créant à terme plus de 50.000 emplois, impactant directement environ 11 millions de personnes, soit deux sénégalais sur trois.



L'Afrique a un besoin crucial de plus de 150 milliards de dollars par an pour financer ses infrastructures, avec seulement 50 milliards disponibles chaque année. Les financements EXIM représentent un tiers de ce montant, souvent sans une implication significative des entreprises africaines. La structuration innovante du PSD rectifie cette situation en intégrant pleinement les entreprises locales sénégalaises, leur offrant un accès direct aux financements nécessaires.



En raison de son succès éclatant, ce modèle de structuration a été reproduit dans d'autres pays, notamment en Guinée et au Gabon. Cette reconnaissance aux African Banker Awards témoigne de l'impact transformateur du PSD et de son potentiel à révolutionner le financement des infrastructures en Afrique.

Présentation de SF Capital : Un Leader dans le Financement Innovant en Afrique



SF Capital est une institution financière de premier plan dédiée à la structuration et au financement de projets d'infrastructure à travers l'Afrique. Forte de son expertise et de son engagement envers le développement du continent, SF Capital se positionne comme un acteur clé dans la transformation économique et sociale de l'Afrique.



Mission et Vision

Mission : SF Capital vise à fournir des solutions de financement innovantes et adaptées aux besoins uniques des projets d'infrastructure en Afrique, favorisant ainsi une croissance durable et inclusive.



Vision : Devenir le partenaire financier de choix pour les gouvernements et les entreprises africaines, en contribuant à un avenir où les infrastructures modernes et résilientes soutiennent le développement économique du continent.



Expertise et Services

SF Capital se distingue par sa capacité à structurer des financements complexes pour des projets d'infrastructure de grande envergure. Les services offerts comprennent :



Structuration Financière : Conception et mise en place de structures de financement adaptées aux besoins spécifiques de chaque projet.

Financement de Projets : Accès à des sources de financement diversifiées, y compris les crédits à l'exportation, les prêts syndiqués et les financements concessionnels.

Conseil Stratégique : Assistance aux clients dans la planification, la négociation et la mise en œuvre de leurs projets.

Gestion de Projets : Supervision et gestion des projets pour garantir leur réalisation dans les délais et les budgets impartis.

Réalisations et Impact

SF Capital a joué un rôle déterminant dans plusieurs projets majeurs en Afrique, dont le Programme Spécial de Désenclavement (« PSD ») au Sénégal, qui a remporté la distinction “Deal of the Year - Debt” aux African Banker Awards 2024. Ce projet, d'un montant total de 774 millions d'euros, comprend la construction de 2.700 km de routes et a mobilisé des centaines d'entreprises locales, créant plus de 50.000 emplois.



Partenariats Stratégiques

Le succès de SF Capital repose également sur ses partenariats stratégiques avec des institutions financières internationales et des agences de crédit à l'exportation. Parmi les partenaires notables figurent :



ASGC UK : Une entreprise de construction reconnue pour son expertise dans la gestion de grands projets d'infrastructure.

UK Export Finance (UKEF) : L’agence de crédit à l’exportation britannique qui soutient les exportations du Royaume-Uni à travers des garanties et des assurances de financement.



MUFG : Une des plus grandes banques japonaises, apportant son soutien financier et son expertise dans la structuration de projets complexes.

Engagement envers le Développement Durable

SF Capital s'engage à promouvoir des pratiques durables et responsables dans tous ses projets. L'entreprise intègre des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans ses processus de financement, assurant ainsi que les projets soutenus contribuent positivement au développement durable de l'Afrique.



SF Capital se distingue comme un catalyseur du développement des infrastructures en Afrique, combinant innovation financière et engagement social pour créer un impact durable. Avec une vision claire et des partenariats solides, SF Capital continue de transformer les défis en opportunités, façonnant l'avenir du continent africain.

