Le Ps apporte son soutien à Serigne Mbaye Thiam

Le Parti socialiste apporte son soutien à Serigne Mbaye Thiam suite à l'attaque de son domicile ayant provoqué un incendie, dans la nuit du dimanche 14 au lundi 15 mai 2023.



Selon L'As, les socialistes expriment leur profonde indignation et condamnent fermement cet acte ignoble et criminel que rien ne justifie.



Par ailleurs, le Parti Socialiste s'incline pieusement devant la mémoire de l'agent de la police nationale, décédé le 15 mai 2023, au cours des manifestations à Ziguinchor et exprime sa solidarité aux familles de toutes les victimes de ces violences gratuites et aveugles.