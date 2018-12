Le Puma offre à Walaldé sa première « Case des Tout-petits »

Dans sa mission d’élargissement et de mise en œuvre de la Politique nationale de développement intégré de la Petite Enfance, le Programme d'Urgence de Modernisation des Axes et Territoires frontaliers (PUMA) veut contribuer, de manière significative, à relever le niveau de prise en charge des petits enfants aussi bien du point de vue de l’accès que de la qualité.



A cet effet, la première case des Tout-petits de Walaldé, un village situé dans l’Île-à-Morphil, a été inaugurée le 6 décembre 2018. Un acquis de taille car l’édifice va favoriser l’accès à l'éducation, à la santé et à la nutrition des enfants de cette zone.



La cérémonie d’inauguration de cette importante infrastructure a eu lieu en présence du Président du Conseil départemental des Yvelines, Pierre Bédier. Cette activité entre dans le cadre des réalisations du PUMA, qui a comme objectif d’améliorer les conditions de vie des populations à travers 3 composantes : Désenclavement, Développement durable et Sécurité.



Moussa Sow, le lion de l’Ile-à-Morphil, promet une victoire éclatante à Macky Sall



Revêtant sa casquette de responsable politique, le Coordonnateur du Puma a profité de l’inauguration de la « Case des Tout-petits » de Walaldé pour massifier son parti. En effet, ce sont beaucoup de militants de l’opposition, des femmes et des jeunes surtout, qui ont tenu à rallier l’Apr à l’occasion de cette inauguration.



Convaincus que le maire de Walaldé est un acteur de développement, très soucieux de l’avenir de son terroir, les nombreux militants de l’opposition venus assister à la cérémonie n’ont pu résister à faire acte d’allégeance à Moussa Sow. Les personnes ayant pris la parole ont tous loué les qualités de leadership et de rassembleur du maire de Walaldé qui, à leurs yeux, demeure le « Lion de l’Ile-à-Morphil, de par sa présence régulière sur le terrain et ses bonnes œuvres à l’endroit des populations.



Se félicitant de cette adhésion massive de militants de l’opposition, Moussa Sow invite les anciens à accueillir les nouveaux à bras ouverts et à se préparer à voter massivement pour le candidat ayant « le meilleur profil » pour diriger le Sénégal. « Nous ne donnerons aucune chance à l’opposition qui sera battue à plate couture ! », avertit le Coordonnateur national du Puma.