Le RCD d’Ibrahima D. Barry rejoint l’APR : Pr. Moussa Baldé pour l’arrêt des querelles internes au sein du parti Les querelles internes au sein de l’Alliance pour la République (Apr), doivent cesser. C’est l’avis de Pr. Moussa Baldé, qui prenait la parole, lors du ralliement du Rassemblement pour la citoyenneté et le développement (Rcd) d’Ibrahima Diawoundou Barry, dans les rangs apéristes.

Rédigé par leral.net le Lundi 19 Décembre 2022 à 15:04 | | 0 commentaire(s)|

Saluant la décision courageuse et lucide de ce dernier d’accompagner le Président Macky Sall lors des prochaines joutes électorales, l’ancien ministre de l’Agriculture demande aux militants de l’Apr, de faire la paix et de s'engager résolument aux côtés du chef de l’Etat qui, selon lui, fait beaucoup d'efforts dans le Fouladou et dans le Sénégal.



Cette rencontre s’est déroulée devant les populations du département de Vélingara, dont Ibrahima Diawoundou Barry est le président du Conseil départemental. De nombreuses personnalités de l’Apr et de Benno Bokk Yakaar (Bby) ont pris part à ce rendez-vous.



Prenant la parole, Ibrahima Diawoundou Barry a expliqué que sa décision «mûrement réfléchie», est une réponse à l'appel de soutien demandé par Macky Sall, président de l'Alliance pour la République.



Après leur passage à Vélingara, Pr. Moussa Baldé et sa délégation se sont rendus à Medina Houda, pour présenter leurs condoléances à la famille du guide religieux Thierno Amadou Baldé, décédé il y a quelques semaines.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook