Le Real Madrid remporte sa 14e Ligue des champions contre Liverpool (1-0)

Le Real Madrid a remporté la 14e Ligue des champions de son histoire, record absolu, en battant Liverpool 1 à 0 au terme d'une finale dont le coup d'envoi a été retardé de plus de 30 minutes, samedi au Stade de France.

Le seul but de la rencontre a été marqué à la 59e minute par le Brésilien Vinicius. Il s'agit de la quatrième victoire de l'Italien Carlo Ancelotti en tant qu'entraîneur en Ligue des champions (un record), après ses succès avec l'AC Milan (2003, 2007) et lors d'un premier passage à Madrid (2014).

www.dakaractu.com

Source : https://www.dakaractu.com/Le-Real-Madrid-remporte-...