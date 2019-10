Accueil Envoyer Partager sur facebook Le Rwanda va lancer ses premières voitures électriques Rédigé par Mamadou Mangane le 29 Octobre 2019 à 12:24 Les voitures électriques seront mises sur le marché rwandais aujourd’hui grâce à un partenariat entre Volkswagen et Siemens dans le cadre d’un projet pilote. Les véhicules, qui seront lancés en présence du Premier ministre Edouard Ngirente, ont été baptisés e-Golf. Le Rwanda est le premier pays africain où Volkswagen teste des voitures électriques.

Dans le cadre du projet, quatre de ces voitures seront testés sur le marché local et une station de recharge à l’usine Volkswagen sera dévoilée.



Les responsables de l’entreprise affirment que d’autres voitures seront mises sur le marché dans les mois à venir, portant ainsi le nombre à environ 20 voitures et 15 stations de recharge à travers la ville. Ces voitures électroniques sont dérivées de la Golf de Volkswagen.



Alors que l’usine rwandaise VW assemble actuellement trois modèles à Kigali, le nouveau modèle électronique sera produit en Allemagne et importé. Le rôle de Siemens dans ce partenariat consiste à installer des stations de recharge.



Le directeur générale de Volkswagen au Rwanda, Michaella Rugwizangoga, a déclaré que ces voitures sont entièrement électriques et non hybrides.



Avant le lancement d’aujourd’hui, Siemens et les autorités de Kigali ainsi que la compagnie nationale d’électricité, Rwanda Energy Group, ont réalisé une évaluation du réseau de la ville afin de déterminer si elle pouvait soutenir l’innovation.



Les résultats ont montré que le réseau de la ville était adéquat pour soutenir les stations de recharge lors du lancement et des phases ultérieures du projet pilote.

En juin de cette année, le Rwanda Energy Group a déclaré que la demande d’énergie au Rwanda n’était pas suffisante par rapport à la capacité de production et a appelé les entreprises à consommer davantage d’énergie.



Le projet pilote comprendra la collecte et l’analyse de données sur des aspects tels que les performances des voitures électriques, la réception par les consommateurs, les tendances de consommation et les conditions appropriées pour les voitures.



Ces voitures électriques ne seront pas vendues sur le marché pour le moment et seront sous la garde de Volkswagen Rwanda pendant le projet pilote.



Volkswagen est entrée sur le marché rwandais en juin 2018 pour assembler des voitures et apporter une solution de mobilité.



Lors du lancement de l'usine en 2018, l'entreprise a déclaré qu'elle avait la capacité de produire jusqu'à 1 000 voitures.



