Le STAF se démarque encore de toute grève aux Impôts et Domaines

Le Syndicat des travailleurs de l’administration fiscale (STAF) dirigé par Dr. Alassane Bâ se démarque encore de la grève annoncée pour ces 15 et 16 juin par le Syndicat des agents des impôts et domaines (Said), pour protester contre la mise sous bracelet de Waly Diouf Bodiang et l’emprisonnement de Bassirou Diomaye Faye.



Dans un communiqué de presse parcouru par "Le Témoin", le STAF rappelle son caractère apolitique et républicain. « C’est le lieu de préciser que le STAF se démarque de tout mouvement de grève actuellement déclenché au sein de la DGID. Toutefois, nous déplorons le fait que, malgré de multiples démarches et demandes d’audience, le STAF n’ait jamais pu rencontrer ou être reçu par le ministre des Finances et du Budget, le ministre en charge de la Fonction publique, le Premier ministre et le Président de la République », se désole le bureau du STAF.



Le syndicat rappelle qu’il se bat « depuis sa création en 2015, contre les graves dysfonctionnements et la gestion corporatiste de la DGID (système de paniers, plan de carrières). L’arrêt n°38 du 9 juin 2016, de la Cour suprême, annule l’instruction qui est à l’origine du système des paniers, mais les autorités de la DGID continuent à l’appliquer ».



En outre, le bureau du STAF rappelle que son secrétaire général, Dr. Alassane Bâ, a été muté hors de la DGID, suite à ses dénonciations du corporatisme outrancier régnant dans la maison, favorisant les inspecteurs et contrôleurs des Impôts et Domaines. Avec cette « expulsion » du Dr. Alassane Bâ de la DGID, il a perdu ainsi la quasi-totalité de ses avantages ainsi que sa couverture médicale. En conclusion, le STAF informe tous les usagers de la continuité du service à la DGID et l’expression des prérogatives régaliennes de l’administration.