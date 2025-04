Le SYNPICS tient Son 15e congrès ordinaire à Dakar aujourd'hui

Le Syndicat des professionnels de l’information et de la communication du Sénégal (SYNPICS) tient, aujourd’hui, son 15e Congrès ordinaire, pour élire son nouveau secrétaire général et installer le nouveau Bureau executif national (BEN).



D'après l'APS, la rencontre, dont le thème porte sur : ”Application de la Convention collective : 5 ans après”, est prévue dans les locaux de la Maison de la presse Babacar-Touré, à Dakar.



Elle sera pontuée de discours, de l’adoption du statut et du règlement intérieur, des présentations du rapport du secrétaire général, de celui sur les finances, entre autres activités.



Le secrétaire général sortant, Ahmadou Bamba Kassé, en poste depuis 2019, n’est pas candidat à sa propre succession.