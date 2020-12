Le Sénégal parmi les 45 pays au monde qui ont besoin d’aide alimentaire extérieure selon la FAO Rédigé par leral.net le Samedi 5 Décembre 2020 à 12:29 | | 0 commentaire(s)|

Sur fond de crise sanitaire liée à la pandémie du coronavirus, de phénomène climatique «La Niña » et d'insécurité alimentaire, 45 pays dont 34 en Afrique, ont désormais « besoin d'aide alimentaire extérieure », a indiqué la Fao. Le Sénégal figure sur la liste. Sur la trentaine de pays africains ayant besoin de cette assistance extérieure, la Fao cite : le Burkina Faso, le Burundi, Cabo Verde, le Cameroun, le Congo, Djibouti, l'Érythrée, l'Eswatini, l'Éthiopie, la Guinée, le Kenya, le Lesotho, le Libéria, la Libye, Madagascar, le Malawi, le Mali, la Mauritanie, le Mozambique, la Namibie, le Niger, le Nigéria, l'Ouganda, la République centrafricaine, la République démocratique du Congo, la République-Unie de Tanzanie, le Sénégal, la Sierra Leone, le Somalie, le Soudan, le Soudan du Sud, la Tchad, la Zambie et le Zimbabwe.



Source : Source : https://letemoin.sn/le-senegal-parmi-les-45-pays-a...

