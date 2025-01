Le Sénégal, 2e plus grand importateur de lait en Afrique de l’Ouest (3/5)

Les importations de l’Afrique de l’Ouest en produits laitiers, s’élèvent à 2,14 milliards d’euros (plus de 1 401 milliards FCfa) en 2020, soit environ 3 % des importations mondiales de produits laitiers, selon la revue « Economie rurale » publiée en décembre 2023. Ce document, produit par le chercheur Djiby Dia de l’Institut sénégalais de recherches agricoles et d’autres experts français, est intitulé : « L’essor du commerce de poudres lactées ré-engraissées avec de l’huile de palme : Le cas des exportations européennes en Afrique de l’Ouest ». D’après cette enquête, l’Union européenne est de loin, le premier fournisseur en produits laitiers de l’Afrique de l’Ouest, avec 69 % de ses importations en 2020, contre 60 % en 2010. « Les quatre principaux pays clients de l’Ue en Afrique de l’Ouest, sont le Nigéria (32 % du total des exportations de produits laitiers en 2020), le Sénégal (20 %), la Côte d’Ivoire (10 %) et le Mali (7 %) », souligne la revue.



S’agissant des poudres lactées liées aux Matières grasses végétales (Mgv), le Sénégal vire en tête concernant la valeur financière des exportations de l’Ue. En 2021, Bruxelles a gagné 223 millions d’euros, soit plus de 145 milliards FCfa au Sénégal. Il s’agit de 75 % des besoins en lait du pays. Le Nigéria occupe la deuxième place, avec plus de 142 milliards FCfa, soit 46 % de ses besoins laitiers, alors que la Côte d’Ivoire complète le podium avec 47,6 milliards de FCfa, soit 49 % des produits laitiers. En somme, l’Ue a obtenu un montant de 781 millions d’euros, soit près de 510 milliards FCfa en Afrique de l’Ouest, rien qu’en exportant des poudres lactées Mvg, au cours de l’année 2021.



De plus, l’Afrique de l’Ouest représente 36 % des exportations européennes de poudres de lait Mvg en 2021. « Le Sénégal et le Nigéria occupent la première place des pays importateurs, avec chacun 28 % du total des poudres Mgv européennes importées en Afrique de l’Ouest en 2021 », mentionnent les chercheurs. Contactée, l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) précise qu’en 2022, le disponible en lait était de 573,8 millions de litres, dont 50 % provenant de la production locale et 50 % des importations. Cependant, l’Ansd note que les importations de lait et de produits laitiers sont passées de 178,3 millions en 2021 à 285,9 millions de litres en 2022, soit une augmentation de 60 % en valeur relative et de 107,6 millions de litres en valeur absolue. « Cette situation s’explique par une hausse du lait en poudre de 66 %. La consommation per capita est de 37,05 litres/hbt », indique l’Ansd, qui signale que 95 % du lait en poudre provient de l’Ue.



















leSoleil-sn

Mame Fatou Kébé