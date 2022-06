Le Sénégal 33e pays au monde…avec le plus de jours fériés

Ce 6 juin 2022, c’est la fête de Pentecôte. Un autre jour férié pour les travailleurs qui vont pouvoir se reposer. Avec 15 jours fériés, le Sénégal pointe à la 33e place au rang mondial. Un chiffre qui peut paraître exorbitant, même si notre pays n’a pas encore dépassé les limites du raisonnable. La moyenne des jours fériés dans les pays développés est de 13 jours. La France et les États-Unis comptent 10 jours de fériés répartis entre des fêtes religieuses et civiles.



Ces deux pays arrivent à la 8e position en termes de nombre de jours fériés dans le monde, derrière la Colombie qui compte 18 jours, la Malaisie, le Liban, l’Inde et la Thaïlande (16 jours), Chypre, le Japon, la Slovaquie, la Corée du Sud et les Philippines (15 jours), Malte, l’Espagne, le Maroc, le Chili et l’Indonésie (14 jours), la Turquie (13,5 jours), l’Autriche, le Portugal, la Croatie, la Lituanie, la Slovénie et Taïwan, (13 jours), et enfin, la Bolivie, la Grèce, le Venezuela, le Pérou, l’Argentine, la République tchèque, la Lettonie, la Russie, l’Afrique du Sud et Hong Kong (12 jours). »

Rewmi

