Le Sénégal a hérité de l’Égypte pour les barrages de la coupe du monde 2022 au Qatar.

Le tirage au sort a eu lieu ce samedi à Douala.



Logé dans le chapeau 1, le Sénégal de Mane affrontera l’Égypte de Salah dans une double confrontation en mars prochain pour disputer l’un des cinq tickets de la zone Afrique.



À rappeler que les équipes du chapeau 1 recevront au match retour.



Les 5 vainqueurs se qualifieront pour la grand messe du football mondial, programmée du 21 novembre au 18 décembre 2022 au Qatar.



Le tirage complet



Cameroun vs Algérie

Egypte vs Senegal

Ghana vs Nigeria

Congo vs Maroc

Mali vs Tunisie

