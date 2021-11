Le Sénégal à l’honneur : Macky Sall, prochain Président de l’Union africaine En février 2022, le Sénégal sera à l’honneur au sommet de l’Union africaine. Le président de la République, Macky Sall sera porté à la tête de l’instance suprême de l’organisation continentale pour une période d’un an.

Le Chef de l’Etat va succéder à son homologue congolais, Félix Tshisekedi. Le Président Sall a été choisi en février 2021 par ses pairs de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) pour assurer la présidence de l’Union africaine réservée à l’organisation sous régionale pour la période 2022-2023.



La conférence des chefs d’État et de gouvernement de l’Union africaine est l’organe suprême de prise de décision et de définition de la politique de l’UA. Elle est composée de chefs d’État et de gouvernement de tous les États membres qui sont au nombre de 55.



Il revient à cet organe d’élire le président et le vice-président de la Commission de l’Union africaine, nomme les commissaires de la commission, accepte l’adhésion de nouveaux membres.

