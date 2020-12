Le Sénégal acquiert un avion pour traquer les aventuriers de l’émigration clandestine

Le Sénégal vient d’acquérir un avion NC235-220MPA immatriculé AX-2348 destiné à l’Armée de l’air sénégalaise pour traquer les aventuriers de l’émigration clandestine en mer.



D'après, Rewmi.com, la capacité de patrouille maritime (MPA) CN235 est clairement visible à partir des petites et grandes saillies sous le dôme de nez et sous le ventre de l’avion.



Derrière lui se trouve le radar de reconnaissance AN / APS-143C (V) 3 OceanEye fabriqué par Raytheon, États-Unis. Ce radar a la capacité de détecter des objets au-dessus du niveau de la mer qui se déplacent rapidement, même jusqu’à une distance de 200 miles nautiques.



En mai, il a été signalé que le gouvernement sénégalais avait acheté pour la troisième fois un avion CN235 fabriqué par PTDI avec la capacité d’effectuer des patrouilles maritimes.



La signature du contrat d’achat d’avion a été réalisée dans la capitale Dakar, par des représentants de PTDI et de la société AD Trade de Belgique qui représentait le gouvernement sénégalais en tant que bailleur de fonds.



Cette signature fait suite à la visite du ministre sénégalais du PSE, Dr. Cheikh Kanté et l’ambassadeur d’Indonésie au Sénégal, Mansyur Pangeran à la société PTDI début mars 2020.



Et, il a été confirmé que l’avion CN235-220MPA commandé par l’armée de l’air sénégalaise, à 423 milliards Rp ou 30 millions de dollars EU, à l’Indonésie, serait livré dans un futur proche.

