Le Sénégal ambitionne de mobiliser 3 000 milliards FCfa pour soutenir les PME, d'ici 2028

La quatrième édition du Forum des PME s'est ouverte le mardi 18 février 2025 à Dakar, pour trois jours d’échanges et de réflexions. Placé sous le thème "L’innovation comme levier de souveraineté", cet événement rassemble de nombreux entrepreneurs engagés pour dynamiser la consommation locale. À cette occasion, le Premier ministre du Sénégal, M. Ousmane Sonko a réaffirmé l'ambition du gouvernement de porter le budget de financement des PME, à 3 000 milliards FCfa, d’ici 2028.



Ce forum constitue une plateforme clé pour favoriser les échanges entre entrepreneurs, encourager les initiatives locales et proposer des solutions adaptées aux défis de l’innovation et de l’industrialisation au Sénégal.















