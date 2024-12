Le Sénégal en quête de nouvelles conditions de sa dette, selon Bloomberg Rédigé par leral.net le Vendredi 20 Décembre 2024 à 17:51 | | 0 commentaire(s)|

Sénégal Atlanticactu/ Finances publiques/ Saliou Ndong Le Sénégal envisage un plan de gestion de sa dette pour prolonger les échéances après qu’un audit a révélé que les finances publiques sont plus détériorées qu’on ne le pensait, rapporte Bloomberg. Le ministère des Finances souhaite renégocier les échéances pour 2025, année où le Trésor doit payer 3 […] Sénégal Atlanticactu/ Finances publiques/ Saliou Ndong Le Sénégal envisage un plan de gestion de sa dette pour prolonger les échéances après qu’un audit a révélé que les finances publiques sont plus détériorées qu’on ne le pensait, rapporte Bloomberg. Le ministère des Finances souhaite renégocier les échéances pour 2025, année où le Trésor doit payer 3 800 milliards de francs CFA, un montant jamais atteint dans l’histoire des finances publiques. Cet effort vise à obtenir « un profil de remboursement plus adapté » avec des échéances prolongées, précise l’agence. Suite à ces informations, le ministère des Finances a répondu qu’il examine diverses options pour la gestion de la dette, tout en affirmant qu’il « n’envisage ni renégociation ni restructuration ». Son objectif est de mettre en œuvre « une gestion proactive et stratégique de la dette publique pour optimiser les remboursements tout en respectant ses engagements envers les investisseurs ». Il est également prévu de revoir les émissions sur le marché international afin d’étaler les paiements de la dette, en particulier pour 2026 et 2027. En trois ans, le Sénégal devra rembourser 11 000 milliards de francs CFA.



Source : Source : https://atlanticactu.com/le-senegal-en-quete-de-no...

