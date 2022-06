Le Sénégal est sans doute la « démocratie » africaine qui compte le plus de députés détenus dans ses prisons

Rédigé par leral.net le Mardi 21 Juin 2022 à 11:30 | | 0 commentaire(s)|

Depuis le weekend dernier, le Sénégal est sans doute la « démocratie » africaine qui compte le plus de députés détenus dans ses prisons. En effet, en une seule journée, deux députés ont été arrêtés dont l’un au siège de son parti et l’autre chez un leader de l’opposition à qui elle était partie rendre visite. Tous deux sont accusés de participation à une marche non autorisée et jetés en prison comme de vulgaires voleurs sans considération pour leur statut ou leur immunité parlementaire ! Ils rejoignent en prison leur collègue Cheikh Abdou Bara Dolly Mbacké emprisonné, lui, pour offense au chef de l’Etat.



Un chef d’Etat qui, pourtant, a reçu en grand pompe à Paris au point de lui faire l’honneur de sa table ! un individu qui est considéré comme le plus grand insulteur sur les réseaux sociaux où il prenait un malin plaisir à étriller le même chef de l’Etat qu’il attaquait jusque dans sa vie privée. On retiendra en tout cas qu’à l’heure actuelle, à part sans doute la Tunisie du dictateur Kaïs Saied, le Sénégal du président de l’Union Africaine Macky Sall est le pays où il y a le plus de dépités de l’opposition emprisonnés. Triste record pour un pays qui fut le phare de la démocratie en Afrique !

LeTémoin

Ndèye Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook