"Le Sénégal et Mandela: Le grand secret": Mamoudou Ibra Kane ressuscite Madiba

Rédigé par leral.net le Samedi 5 Décembre 2020

Malgré ses charges de Directeur Général du Groupe E-Média, Mamoudou Ibra Kane retrouve la plume pour nous servir ce bel ouvrage : «Le Sénégal et Mandela : le Grand Secret» en version française et anglaise (The Great Secret), aux éditions «Feu de brousse». D’après le site «lasnews», la parution de l’ouvrage coïncide avec l’anniversaire de la disparition de l’ancien Président sud-africain et symbole du combat contre l’Apartheid, décédé le 5 décembre 2013. L’innovation de taille de l’auteur est la traduction du livre en anglais.



Ce qui aère son audience et élargit la plateforme de diffusion de ce méticuleux travail mémoriel. Dans l’ouvrage préfacé par Hamidou Sall et une postface de Benoît Ngom, le journaliste narre des récits vivants, courts et précis, donnant de la saveur à ce projet abouti, mais fruit d’une longue gestation jalonnée de rencontres avec des acteurs de premier plan. A titre d’exemple, le Président Abdou Diouf qui sauva Nelson Mandela et son épouse Winnie, d’une expulsion… de leur maison à Soweto.



Mamoudou Ibra Kane révèle ainsi un grand secret d’Etat de 30 ans. Le livre, fait de révélations et d’anecdotes croustillantes, revisite la solide relation entre le Sénégal et le père de la Nation arc-en-ciel. D’après le préfacier, le livre est un hymne à la discrétion cultivée par les Grands Hommes (d’Etat), qui s’écartent de la lumière tout en donnant de l’éclat aux actes qu’ils posent.









L'As

