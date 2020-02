Le Sénégal passera à l'électricité ’’Gas To Power’’ à partir de 2022 (Macky Sall) Rédigé par leral.net le Lundi 24 Février 2020 à 23:35 | | 0 commentaire(s)| Le Sénégal passera à l’électricité produite à partir du gaz, encore appelée ‘’Gas to Power’’, à partir de 2022, pour ainsi atteindre plus de 90% d’énergie propre, a annoncé lundi à Taïba Ndiaye, le président de la République Macky Sall.



Le pays va également passer de 22% d’énergie renouvelable présentement à 30% d’énergie renouvelable, à la fin de la seconde phase du Parc éolien de Taïba Ndiaye, renseigne aussi le chef de l’Etat, en procédant à l’inauguration de la première phase de cette infrastructure.



‘’ Jusqu’à ce jour, nous sommes à près de 22% d’énergie renouvelable, donc d’énergie propre et à la fin de cette centrale éolienne de Taïba Ndiaye, nous serons à 30%, compte non tenu du fait qu’à partir de 2022, dans deux ans précisément, le Sénégal passera du gaz à l’électricité +gas to power+’’, a-t-il poursuivi.



Cela devra permettre au Sénégal, a indiqué Macky Sall, d’être ‘’l’un des rares qui utilisera quasiment à plus de 90%, de l’énergie propre ’’, relevant que le gaz est aussi une énergie propre, même s’il n’est pas renouvelable.



Jugeant ‘’historique’’ l’inauguration de la première centrale éolienne du Sénégal, le président de la république Macky Sall a noté que cette centrale permettra ‘’ d’éviter le rejet de 300.000 tonnes de gaz par an dans l’atmosphère ’’.



Selon lui, la dynamique lancée depuis 2014 a permis d’arriver à 22% d’énergie renouvelable, disponible sur l’ensemble du réseau national, et de se projeter ‘’ très bientôt ’’, sur 30% d’énergie renouvelable à la fin de la seconde phase de Taïba Ndiaye.



‘’ Nous tenons ainsi progressivement nos engagements au titre de l’Accord de Paris et de sa feuille de route vers des sociétés et des économies résilientes de plus en plus sobres en carbone ’’, a dit Macky Sall, qui se dit fier de l’inauguration de la centrale de Taiba Ndiaye.



Pour lui, ces réalisations confortent la ‘’transition énergétique’’ que le pays a amorcée contre le réchauffement climatique.



Il a promis de ‘’ maintenir le cap du Sénégal en route vers un avenir plus prospère, plus éclairé au bénéfice (des) populations des villes comme des campagnes ’’, conformément au Programme ‘’Ligeyal Ëlëk’’, et à l’option ‘’ d’équité territoriale ’’ et de ‘’ justice sociale ’’.





























aps









