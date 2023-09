Le Sénégal publie un document-cadre de financements durables ( MF ) Rédigé par leral.net le Mercredi 6 Septembre 2023 à 15:42 | | 0 commentaire(s)| Le gouvernement sénégalais, sous la houlette du Ministère des Finances et du Budget, a franchi une étape importante dans sa quête de financements pour le développement durable en publiant, le 6 septembre 2023, son document-cadre de financements durables. Cette initiative revêt une grande importance pour le pays, ouvrant de nouvelles perspectives dans la mobilisation de ressources aussi bien sur les marchés internationaux des capitaux que auprès des bailleurs de fonds internationaux.



Ce document de référence, fruit d'une réflexion et d'une planification méticuleuses, va servir de guide pour le Sénégal dans sa recherche de financements. Plus encore, il offre des critères d'éligibilité qui pourront être adoptés par les collectivités territoriales ainsi que par les entreprises publiques placées sous la tutelle d'un ministère.



Ce qui rend cette démarche encore plus remarquable, c'est que le Sénégal est le premier pays à combiner de manière innovante les critères de financement, en les associant à la performance. En d'autres termes, le pays va lier les fonds à des objectifs de développement durable, permettant ainsi une meilleure allocation des ressources. Parmi les dix catégories de dépenses éligibles aux financements ciblés, sept sont axées sur des aspects sociaux, tandis que trois portent sur des enjeux environnementaux. Le pays donne clairement la priorité à l'accès aux infrastructures et services de base, avec une emphase particulière sur l'éducation.



Cette approche novatrice démontre l'engagement du Sénégal envers les Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies et ouvre la voie à de nouveaux partenariats entre le secteur public et le secteur privé pour atteindre ces objectifs cruciaux.



Pour garantir la crédibilité de ce cadre de financement novateur, une agence de notation de renom, Moody's ESG Solutions, l'a soumis à une revue indépendante. Le verdict est sans équivoque, puisque ce document-cadre de financements durables a été jugé conforme aux Principes pour les obligations vertes et sociales pour la partie fléchée, ainsi qu'aux Principes de durabilité pour les obligations et les prêts de l'Association internationale des marchés des capitaux (ICMA). Il a même obtenu la meilleure notation possible en termes d'alignement avec ces principes, qualifié d'« avancée ». Cela renforce la confiance des investisseurs et des partenaires internationaux dans cette initiative.



En ce qui concerne les financements liés à la performance en matière de développement durable, le Sénégal s'engage à la transparence. Un rapport d'avancement sur les indicateurs sélectionnés sera publié annuellement jusqu'à la dernière date d'observation, avec une supervision de la Cour des Comptes. De plus, un rapport d'observation des cibles de performance durable sera publié conformément au calendrier établi lors de l'émission des financements.



Cette avancée significative dans la gestion des financements durables n'aurait pas été possible sans la collaboration précieuse du Ministère des Finances et du Budget avec Natixis CIB Green & Sustainable Hub pour la structuration du document-cadre.



La Banque mondiale et le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) jouent également un rôle essentiel dans cette démarche ambitieuse. Ils accompagnent le Sénégal dans la formalisation d'indicateurs de performance durable et dans la modélisation de leurs objectifs à travers une assistance technique, tout en soutenant l'établissement de rapports d'impact pour assurer une gestion transparente et efficace des fonds alloués.



Cette annonce marque une étape majeure dans la quête du Sénégal pour un développement durable et un avenir meilleur pour ses citoyens, tout en servant de modèle pour d'autres pays qui cherchent à combiner innovation financière et responsabilité sociale et environnementale.



Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le document-cadre de financements durables sur le site web du Ministère des Finances et du Budget du Sénégal : Lien vers le document.



Dakar, le 06 septembre 2023 Final_Doc_cadre_Financements_durables-REP_SN_web_FR_160623.pdf (3.46 Mo)



Accueil Envoyer à un ami Partager