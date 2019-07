Le Sénégal relève le défi de la transparence budgétaire ( Massogui Sylla ) Depuis l’arrivée du Président Macky Sall à la magistrature suprême , le Sénégal relève le défi de la transparence budgétaire.

- le cadre juridique relatif aux finances publiques a été profondément modernisé avec la transposition des innovations issues des directives de l’union économique et monétaire de l’Afrique de l’ouest ( UEMOA ) qui s’inspirent des meilleures pratiques internationales et qui comprennent notamment l’adoption d’un code transparence dans la gestion des finances publiques.

Rédigé par leral.net le Mercredi 24 Juillet 2019 à 12:25 | | 0 commentaire(s)|

- Au niveau des données , les directives UEMOA contribuent également à harmoniser les données statistiques au niveau de la sous-région, et à les rendre plus exhaustives .

Depuis 2017, le Sénégal a officialisé son adhésion aux normes spéciales de diffusion de données (NSDD ), devenant le premier pays de la zone de UEMOA à adhérer à cette norme du FMI.



- Enfin , une information budgétaire est mise à la disposition du public via le site, les revues.... etc , comme l’atteste en particulier la bonne position du Sénégal dans le classement de l’indice sur le budget ouvert (OBI) . Outre les différents projets de loi de finances ainsi que leurs annexes, sont également publiés les rapports économiques et financiers, les rapports d’exécution budgétaire.



Pour conclure, tous ces éléments offrent une bonne base afin de permettre au Sénégal de poursuivre ses avancées en matière de transparence budgétaire.









*Massogui Sylla Membre de la Cojer *

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos