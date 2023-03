Le Sénégal renforce son approvisionnement en eau potable pour les populations

Le Chef de l'Etat a également rappelé la nécessité de définir un schéma hydraulique national prospectif pour répondre à la demande croissante en eau potable. Pour y parvenir, il a invité le Premier Ministre à mener les études techniques et financières adéquates afin d'anticiper, en termes de réalisations d'ouvrages à l'horizon 2035, la prise en charge de la demande en eau potable tout en rappelant l'impératif d'assurer une réglementation renforcée des conditions d'implantation et de gestion des forages.



Par ailleurs, le Président de la République a demandé au Ministre en charge de l'Eau d'engager des concertations et une réflexion consensuelle sur le repositionnement stratégique de la SONES et la mutualisation de ses interventions avec celles de l'OFOR.