Le Sénégal sous la menace d'une troisième vague : A qui la faute? (Par Thilo Mamadou Sam) Trois cent trente quatre (334) cas de contamination liés au corona virus. C'est le dernier décompte livré par le Ministère de la Santé et de l'Action sociale.

Rédigé par leral.net le Lundi 12 Juillet 2021 à 14:23 | | 0 commentaire(s)|

Il fut un temps, un mois auparavant, certains Sénégalais se sont réjoui de la diminution des cas de Covid. Ainsi toute les activités reprirent de plus belle. Une reprise accompagnée par le non respect total des mesures barrières. Car dans les transports en commun, rares sont les passagers qui portent le masque ou s'arment de gel antiseptique. Une situation qui nous pousse à faire un arrêt sur situation pour voir où se trouve le problème.



Démission du Gouvernement ou indiscipline des populations



Certains pensent que le gouvernement a démissionné dans le contrôle des mesures. Les contrôles ne se passent plus comme avant du fait du laisser aller. Pour d'autres, la faute incombe à la population Sénégalaise car aujourd'hui elle manque de discipline dans le respect des mesures barrières. En tout cas quoi qu'il en soit, la situation devient alarmante. A ce manque de plateau médical de performance, s'ajoutent des décomptes macabres inquiétants d'autant qu'en seulement 72h, le Sénégal a enregistré plus de onze (11) décès liés à la Covid 19.



Ce chiffre ne viendrait-il confirmer les dires du Professeur Seydi qui, lors de sa dernière sortie, alertait sur le manque d'oxygène qui servit dans nos hôpitaux.



Revoir les comportements pour se protéger davantage, voilà ce que doit faire la population d'autant que, le Président de la République Macky Sall est clair dans ses propos: "cette dernière poussée épidémique que l'on appelle la troisième vague risque d'être difficile", avait-il rappelé.



Pour faire face à cette troisième vague qui menace, la population ne doit-elle pas accepter enfin de se faire vacciner?

Une interrogation à laquelle seuls les experts de la santé peuvent nous édifier.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos