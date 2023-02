Le Sénégal vainqueur du CHAN 2022 : Un sacre historique des « Lions » locaux

L’équipe nationale locale du Sénégal a remporté son premier Championnat d’Afrique des nations (Chan) en s’imposant, samedi dernier, au bout du suspense, devant le pays hôte, l’Algérie, aux tirs au but (0-0, 5 tab 4). Un sacre historique, acquis contre toute attente, pour les « Lions » locaux qui ont dignement représenté le football local […]

L’équipe nationale locale du Sénégal a remporté son premier Championnat d’Afrique des nations (Chan) en s’imposant, samedi dernier, au bout du suspense, devant le pays hôte, l’Algérie, aux tirs au but (0-0, 5 tab 4). Un sacre historique, acquis contre toute attente, pour les « Lions » locaux qui ont dignement représenté le football local sénégalais.

Fiche technique

Avertissements :

Algérie : Abderrahmane Ben Tahar (23′), Ahmed Kendouci (75′), Aymen Mahious (108′), Houssem Eddine Mrezigue (111′)

Sénégal : Cheikh Tidiane Sidibé (15′), Lamine Camara (23′), Mamadou Sané (31′), Mame Libasse Ngom (119′)

Arbitres : Pierre Ghislain Atcho (Gabon), assisté de Hensley Danny Petrousse (Seychelles) et Adou Hermann Désiré N’goh (Côte d’Ivoire). 4ème arbitre : Mahmood Ali Mahmood Ismail (Soudan)

Équipes

Algérie : Alexis Guendouz – Chouhaib Keddad, Zinneddine Belaid, Ayoub Abdellaoui (cap.) – Mokhtar Belkhither, Houssem Eddine Mrezigue (Akram Djahnit 120′), Mohammed Bakir (Ahmed Kendouci 68′), Zakaria Draoui, Youcef Laouafi – Aymen Mahious, Abderrahmane Ben Tahar (Soufiane Bayazid 114′). Sélectionneur : Madjid Bougherra.

Sénégal : Pape Mamadou Sy – Mamadou Sané, Cheikhou Oumar Ndiaye (cap.), Ousmane Diouf, Cheikh Tidiane Sidibé – Ousmane Marouf Kane, Lamine Camara, Moussa Ndiaye – Malick Mbaye (Moussa Kanté 113′), Serigne Moctar Koité (Mame Libasse Ngom 82′), Papa Amadou Diallo (El Hadji Moutarou Baldé 113′). Sélectionneur : Pape Bouna Thiaw.

Dans le chaudron algérien du stade Nelson Mandela de Baraki, qui aura été très hostile à l’équipe du Sénégal, les hommes de Pape Bouna Thiaw n’ont pas flanché à l’heure de défier les « Fennecs » en finale du Chan. Ils se sont battus comme de beaux diables pour venir à bout du pays hôte de la compétition. Longtemps acculés dans cette rencontre fermée et avare en occasions de buts, les « Lions » locaux ont su se montrer solides pendant 120 minutes pour contenir les assauts de la bande à Aymen Mahious avant de les punir lors de la séance des tirs au but.

Puisqu’il s’agissait d’une finale où aucune des deux équipes – avec les deux meilleures défenses du tournoi – ne voulait prendre de risque et se découvrir, il a fallu attendre ainsi plus d’une heure de jeu pour voir la première frappe cadrée du match par l’intermédiaire de Pape Amadou Diallo (64´). En effet, le Sénégal et l’Algérie ont eu du mal à enflammer cette finale que beaucoup voyaient plus spectaculaire, notamment après leur beau parcours pour arriver à ce stade. Un match tendu, des duels rugueux, des actions débridées, des occasions très mal négociées, peu de prise de risque. Après quelques tentatives de part et d’autre durant 120 minutes de haute intensité, les deux formations se départageront aux tirs au but.

La séance de pénalty a eu le don de mettre du suspense là où le match en a manqué terriblement. Le premier tournant, c’est le penalty d’Akram Djahnit arrêté par Pape Mamadou Sy puis retiré, car ce dernier n’avait pas, au moins, un pied sur sa ligne. Le joueur algérien ne rate pas sa deuxième chance et marque. Ensuite, le 4ème tireur sénégalais, le capitaine Cheikhou Oumar Ndiaye, bute sur la barre transversale et permet aux hommes de Madjid Bougherra de passer devant. Mais la balle de match sera vendangée par Aymen Mahious, meilleur buteur de la compétition avec 5 réalisations dont deux sur…pénalty. Ce qui relance donc l’équipe du Sénégal, qui marque son 5ème tir au but par l’intermédiaire d’Ousmane Diouf. L’Algérien Ahmed Kendouci s’élance à son tour et voit son tir s’écraser sur la barre transversale. Suffisant pour sceller le sacre des « Lions » locaux (5 tab 4), aux anges pour avoir décroché leur premier titre de champion d’Afrique après 12 ans d’absence à ce tournoi.

Papa Alioune NDIAYE (Envoyé spécial)

Palmarès de la 7ème édition du Chan

Meilleur joueur : Houssem Mrezigue (Algérie)

Meilleur buteur : Aymen Mahious (Algérie)

Meilleur gardien : Pape Mamadou Sy (Sénégal)

Équipe Fair Play : Sénégal

Champion : Sénégal

Vice-championne : Algérie

3ème place : Madagascar

LE MOT DES ENTRAÎNEURS

PAPE BOUNA THIAW, COACH DU SÉNÉGAL : « Le football sénégalais est en train de triompher en Afrique »

« On a une équipe jeune qui sait souffrir. On jouait devant une très bonne équipe d’Algérie qui n’a pas pris de but, qui a marqué aussi beaucoup de buts dans ce tournoi. Mais on était vraiment prêts à souffrir parce qu’on voulait rendre fier notre peuple. C’est pourquoi on a fait le dos rond, pour bien les contrer. Je pense qu’ils ont frappé une ou deux fois. Ça prouve qu’on a montré du caractère, ce qui nous a fait grandir. Cette finale n’était pas facile à gagner face à un public qui poussait son équipe à fond. Il fallait vraiment avoir un mental d’acier pour bien gérer ce match. Mes joueurs ont su brillamment le faire, ils sont à féliciter et je dis bravo à tous. Aujourd’hui (samedi), on est le 04 février, on rentre le 05 pour fêter lundi 6 l’An 1 du sacre à la Can au Cameroun. Une manière pour moi de dire que le football sénégalais est en train de triompher en Afrique. C’est un long travail qui a été abattu par la fédération et tout le peuple. On vient de gagner en Algérie, une terre de football. Cela veut tout dire. Merci à ce peuple algérien. Il fallait un gagnant et un perdant, mais l’Algérie n’a pas démérité ».

MADJIB BOUGHERRA, COACH DE L’ALGÉRIE : « On a joué avec beaucoup de pression »

« On savait que ça allait être un match serré car il s’agit de deux équipes qui méritent d’arriver en finale tout simplement. On est très déçus. Je pense que l’enjeu a pris le dessus, on a joué avec beaucoup de pression. On s’est précipités un peu, notamment en première période. Ça a été un peu mieux en deuxième mi-temps. Sur ce match, on n’a pas concédé beaucoup d’occasions. Comme d’habitude, on a eu des coups de pied arrêtés, on a eu des situations mais on n’a pas réussi à les mettre dedans. Mais on reste positifs. Dès la fin du match, je suis parti voir mes joueurs et je leur ai dit d’être fiers d’eux et de relever la tête. Les penalties c’est comme ça, c’est à double tranchant. Le championnat algérien a de la qualité, mais simplement il y a de grosses améliorations à faire dans certains domaines. Mais il y a un talent fou dans le pays. Le jour où on aura beaucoup de centres de formation et d’académies, je pense qu’on sera un vivier de l’Europe. Avec nos nouveaux stades, il faut impérativement faire des efforts à ce niveau. Papa Alioune NDIAYE

MATCH DE CLASSEMENT : NIGER – MADAGASCAR (0-1)

Les « Barea » arrachent le bronze

L’équipe de Madagascar s’est imposée, vendredi dernier, à la dernière minute de jeu face au Niger (1-0), lors de la « petite finale ». Avec cette victoire, les « Barea » terminent à la troisième place de ce Championnat d’Afrique des nations (Chan).

Madagascar poursuit son superbe parcours. Les Malgaches étaient opposés au Niger au stade Miloud Hadefi d’Oran pour le compte de la finale de consolation du Championnat d’Afrique des nations (Chan). Après leur courte défaite en demi-finale face au Sénégal, les hommes de Romuald Rakotondrabe se sont imposés sur le fil. Au terme d’un match fermé, la décision s’est faite dans les arrêts de jeu.

Jean Razafindrakoto a délivré son équipe en faisant preuve d’opportunisme. Madagascar remporte ainsi la médaille de bronze et décroche la 3ème place. Une grande réussite pour la première participation de leur histoire dans la compétition. Papa Alioune NDIAYE

ÉCHOS D’ALGER

Le Ministre Yankhoba Diatara a fêté le sacre avec les « Lions »

Comme lors du premier match de l’équipe du Sénégal dans ce Chan contre la Côte d’Ivoire, à Annaba, le Ministre des Sports sénégalais, Yankhoba Diatara, a rendu visite aux « Lions » locaux à quelques heures de la finale. Accompagnée d’une forte délégation, l’autorité a ensuite assisté au sacre des hommes de Pape Bouna Thiaw au stade Nelson Mandela de Baraki. À la fin de la rencontre, il a rejoint les joueurs, le staff technique et toute la délégation dans les vestiaires pour communier avec eux et leur délivrer un message empreint d’émotion. « Tout le peuple sénégalais, avec à sa tête le Président Macky Sall, est fier de vous. Vous avez réussi un grand exploit, vous serez fêté à la hauteur de cette brillante performance », a promis Yankhoba Diatara.

Le stade Nelson Mandela plein à craquer

Dès les premières heures de la matinée du jour de la finale, plusieurs milliers de supporters ont pris d’assaut les travées du stade Nelson Mandela de Baraki. En effet, après l’annonce de la gratuité des billets pour cette finale par le Ministère de la Jeunesse et des Sports algérien, les fans des « Fennecs » ont très tôt investi les lieux pour pousser les leurs à la victoire. Avec une affluence de 39 120 supporters, cette finale est sans conteste celle qui a drainé le plus de monde dans l’histoire du Chan.

Les « Lions » locaux remportent un pactole de 1,2 milliard de FCfa

Il y a quelques jours, la Confédération africaine de football (Caf) avait annoncé une augmentation significative de 60 % de la cagnotte du vainqueur de la 7ème édition du Chan. Selon l’instance, cette décision, qui a été confirmée par le président Patrice Motsepe, serait conforme à la stratégie de la Caf visant à accroître la valeur commerciale des compétitions africaines. Ainsi, le Sénégal, champion d’Afrique, recevra la somme de 2 millions de dollars (1 milliard 200 millions de FCfa), contre 1 250 000 dollars (760 millions de FCfa) pour le précédent champion, il y a deux ans.

Un vol spécial affrété pour l’équipe et la délégation

À tout seigneur, tout honneur. Suite à leur sacre au Chan, les « Lions » locaux ont voyagé, hier, à bord d’un vol spécial affrété par l’Etat du Sénégal. Avec le Ministre des Sports, l’Ambassadeur du Sénégal en Algérie, le président de la Fédération sénégalaise de football, les supporters, les journalistes et toute la délégation, l’équipe nationale locale a décollé à bord d’un avion Airhubairlines 9h-hub à 15h30 (Gmt) de l’aéroport d’Alger.

Papa Alioune NDIAYE

